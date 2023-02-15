Dolar
18.85
Euro
20.18
Altın
1,835.35
ETH/USDT
1,583.00
BTC/USDT
22,700.00
BIST 100
4,948.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Hatay'ın kırsal mahallelerini 100 ambulansla gezerek sağlık hizmeti veriyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın kırsal mahallelerinde sağlık hizmetinin aksamaması için 400 kişilik ekip, gece gündüz görev yapıyor.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Sinan Balcıkoca   | 15.02.2023
Hatay'ın kırsal mahallelerini 100 ambulansla gezerek sağlık hizmeti veriyorlar Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da halkın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Pazarcık merkezli depremin yaşandığı andan itibaren kırsal mahallelere hizmet götüren sağlık ekipleri, ihtiyacı olanlara ilaç verip kontrollerini gerçekleştiriyor.

Kronik rahatsızlığı bulunanlara da ulaşmaya çalışan ekipler, ev ev gezerek durumu acil olanları sahra hastanesine götürüyor.

Hatay'ın yanı sıra çevre illerden gelen sağlık personelinin 100 ambulansla hizmet verdiği Hatay kırsalındaki çalışmalar, hız kesmeden sürecek.

"Evde bakım hastalarımızın müdahaleleri yapılıyor, ilaçları karşılanıyor"

İl Sağlık Koordinasyon Müdürü Dr. Mehmet Akdağ, AA muhabirine, ilk andan itibaren bölgede teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Bölge genelinde ambulanslarla ulaşılmadık yer bırakmamayı planladıklarını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Depremden beri her gün köylere ziyaretlerimiz vardır. Tüm köylerdeki evlerimizi, arkadaşlarımız ziyaret ediyor. Özellikle ilaç gereksinimini sağlamaktayız. Doktor arkadaşlarımız vatandaşlarımızı muayene ediyor. Kronik hastalığı ve diyaliz gereksinimi olanların kayıtları alınıyor. Özellikle sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksamaya mahal vermeden tüm vatandaşlarımızın sağlık gereksinimi karşılanmaktadır."

İhtiyacı olanlara basit tıbbi müdahalelerinin yapıldığını ifade eden Akdağ, hastaların sevkini de gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akdağ, "Evde bakım hastalarımızın müdahaleleri yapılıyor, ilaçları karşılanıyor. Tüm ambulanslarımıza, ilaçlarımızı entegre ettik. Ekiplerimiz kronik hastalığı nedeniyle ilaç kullanan vatandaşların ilaçlarını da götürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremin 227. saatinde 74 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı
İslahiye'de depremin ardından heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
Edirne'de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor
Kapalıçarşı esnafı, Çinli arama-kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremin 227. saatinde 74 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin 227. saatinde 74 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı

Enkaz altında video çekip helallik isteyen depremzede: Kul hakkıyla ölmekten çok korkuyordum

İslahiye'de depremin ardından heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor

Nijerya'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısı yapıldı

Nijerya'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısı yapıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gideceğini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye gideceğini açıkladı
Kapalıçarşı esnafı, Çinli arama-kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Kapalıçarşı esnafı, Çinli arama-kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet