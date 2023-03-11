Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,436.80
BTC/USDT
20,120.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

Hatay'da Antakya-İskenderun yolunda yer alan ve geçmişte, önemli bir konumda bulunması nedeniyle Bizanslılar, Haçlılar ve Romalılar tarafından kullanıldığı düşünülen Bakras Kalesi'nin bazı bölümleri, depremlerde yıkıldı.

Orhan Onur Gemici  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 11 kentte birçok ev ve iş yerinin yanı sıra tarihi yapıya zarar verdi.

Belen ilçesi Ötençay Mahallesi yakınlarında yer alan tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü.

Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen kalenin bazı bölümlerinde deprem nedeniyle oluşan hasar, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Ötençay Mahallesi Muhtarı Nizamettin Şenal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Bakras Kalesi'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar gördüğünü söyledi.

Kentin turizmine önemli katkı sağlayan kalenin kötü durumda olduğunu aktaran Şenal, "Şu an gezilemeyecek durumda, üstünüze çöker diye gezmeye korkarsınız. Birinci depremde hasar aldı ama ikinci depremde daha fazla oynadı ve toprak çok yığınak yaptı." diye konuştu.

Şenal, tarihi kalenin restore edilerek tekrar eski haline getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

"Deprem terazileri"nin olduğu tarihi cami de "asrın felaketi"ne dayanamadı

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet
Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu

Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet