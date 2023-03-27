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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek hazırlanıyor.

Serkan Avci, Koray Kılıç  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentte, yaraların sarılması için kurulan sahra mutfakları ve aşevleri ramazan dolayısıyla tam kapasite çalışıyor.

Depremzedelere sahur ve iftar menüsü hazırlanan mutfaklardaki çalışmalara, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de destek veriyor.

Afetzedelere sabah, öğle, akşam ve sahurda yemek hizmeti verilen mutfaklarda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor.

Kentte beslenmeden sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, 6 Şubat'tan bu yana depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hatay'da 63 noktada 130 iftar çadırı kurulduğunu belirten Makas, "Hataylı kardeşlerimiz şundan emin olsun, devlet bütün birimleriyle burada. Devletin yaptığının yanında sivil toplum kuruluşlarının desteği de var. Onlar bizim için çok kıymetli. Hatay'daki tek bir kardeşimizi dahi aç bırakmamak adına birlik halinde gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Makas, şunları kaydetti:

"AFAD günlük 100 bini aşkın tabildot alımı yapıyor. Sabaha kadar sevkiyatlarımız devam ediyor. PTT kargo araçlarımızla oluşturduğumuz zincir var. O zincir ve 15 ilçe kaymakamımızın verdiği destekle araçlar sabaha kadar yükleniyor. Yemekler vatandaşlarımıza ulaştırılıyor."

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