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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki enkazlarda bulunan para ve değerli eşyalar polis gözetiminde korunuyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan binaların enkazında bulunan para ve değerli eşyalar, polis ekiplerince tutanakla alınıp özel depoda muhafaza ediliyor.

Aykut Karadağ, Sezgin Pancar   | 19.02.2023
Hatay'daki enkazlarda bulunan para ve değerli eşyalar polis gözetiminde korunuyor

Hatay

Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden olan Antakya'da, çöken bazı binaların enkazlarının kaldırılmasına başlandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunmasına için işlemler titizlikle yürütülüyor.

Arama kurtarma faaliyeti yapan ekipler ile vatandaşların bulduğu para, altın, çelik kasa, değerli kağıt, pasaport, silah ve telefon gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.

Depremle ilgili deliller de toplanıyor

Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemelerini sürdürüyor.

Değerli malzemeler ve depremle ilgili deliller, ekipler tarafından 24 saat korunan özel bir depoya ulaştırılıyor.

İlgili savcılıkların koordinesinde yürütülen faaliyetlerde eşyaların nerede, nasıl, ne zaman bulunduğu kayıt altına alınıyor, sahiplerinin belirlenmesini sağlayacak detaylar toplanıyor.

İlçe genelinde zarar gören banka şubelerine ait ATM'lerin içerisindeki kasalar da bu depoda saklanıyor.

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