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Eğitim, Asrın felaketi

Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak

Hatay'daki Orhanlı Çadır Kenti'nde yapımı süren 1300 öğrenci kapasiteli prefabrik okulda, depremzede öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması sağlanacak.

Bilal Altıok, Bekir Bektaş  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak Fotoğraf: Bilal Altıok - AA

Hatay

Kentte öğrencilerin eğitim şartlarını iyileştirme çalışmaları sürüyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteklerini sürdürdüğü Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti'nde yapılacak prefabrik okuldaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yapımı süren prefabrik okul, çadır kentteki öğrencilere alışık oldukları sınıf ortamında eğitim fırsatı sunacak.

Afetzede öğrenciler, prefabrik okuldaki sınıflarına kavuşacakları günü heyecanla bekliyor.

"Canla başla çalışıyoruz, eğitim olmazsa olmazımız"

Orhanlı Çadır Kenti Okul Müdürü Mahmut Fatmaoğulları, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu, depremin ikinci gününden itibaren sahada eğitim mücadelesi verdiklerini söyledi.

Çocukların eğitimden geri kalmaması için çalıştıklarını anlatan Fatmaoğulları, çadır kentte 60 öğrenciyle başladıkları eğitimin 1300 öğrenciyle sürdüğünü dile getirdi.

Bölgedeki birçok mahalleden çadır kentteki okullara öğrenci geldiğini aktaran Fatmaoğulları, çadırlarda başladıkları eğitime konteynerlerde de devam ettiklerini kaydetti.

Fatmaoğulları, yıkımlar arasında umudu yeniden inşa etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sayımız o kadar fazla ki Bakanlığımızın koordinasyonunda ve bir holdingin desteğiyle burada 12 derslikli okul açılacak. 1300 öğrencimize hizmet edecek bir ortaokul olacak. Sağlam bir okul olacak. Çocuklarımız çok daha sağlıklı ve mutlu şekilde eğitim-öğretimlerini sürdüreceği bir yuvaya kavuşacak. İnşaatı bir hafta önce başladı. İnşallah bir hafta sonra prefabrik sınıflarda eğitim vereceğiz. Canla başla çalışıyoruz, eğitim olmazsa olmazımız. Bizlere verilen destekten, umuttan, sevgiden mutluyuz, minnettarız. İyi ki varlar."

Öğrenciler de heyecanla bekliyor

Çadırda eğitim veren depremzede ilkokul öğretmeni Oben Elmez de depremde yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini anlatarak, "Öğrencilerden çok talep var, yeni sınıflar açıyoruz. Çadırda eğitim yağışlı havada zor oluyor. İlkokulları konteyner sınıflara aldık, ortaokul öğrencilerimiz için de prefabrik okul çok iyi olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Ömür Atay ise "Çadırda eğitim görüyorum ancak eski okulum daha güzeldi. Çok heyecanlıyım, yeni okulumuzu yapacaklar, artık orada okuyacağız." dedi.

Musa İstanbulluoğlu da yapılacak okulun kendilerine eski okullarını anımsatacağına işaret ederek, prefabrik okula geçecekleri için sevinçli olduklarını vurguladı.

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