Hatay'daki çadır kentte çocuklar için cimnastik parkuru kuruldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çadır kentte çocuklara yönelik cimnastik parkuru oluşturuldu.
Hatay
İlçede hizmet veren Erdem Yetgin Cimnastik Kulübü, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte barınan çocuklar için cimnastik parkuru kurdu.
Çocukların çeşitli oyunlarla eğlendiği alan, psikososyal destek sürecine katkı sağlıyor.
Kulüp yöneticisi ve cimnastik antrenörü Erdem Yetgin, AA muhabirine, cimnastik parkuru sayesinde depremzede çocukların yüzlerinin güldüğünü söyledi.
Çadır kent sorumlusu Ömer Burgaç da katkıları için kulüp yönetimine teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.