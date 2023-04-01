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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yıkımın boyutu ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi

Depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, havadan çekilen görüntülerde felaketin boyutu net şekilde görüldü.

Ayşe Yıldız  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Hatay'da yıkımın boyutu ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Hatay

Önce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, ardından 20 Şubat'ta yaşanan deprem Hatay kent merkezi ve ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde yıkılmış veya ağır hasarlı çok sayıda bina, helikopterden görüntülendi.

Görüntülerde, yıkımın geniş bir alana yayıldığı, Habib-i Neccar, Şeyh Muhammed Camisi başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapının da depremler nedeniyle zarar gördüğü yer aldı.

Antakya'daki "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi ile asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan binaların da yıkıldığı görüldü.

Bazı bölgelerde yapıların tamamının enkaza dönüşmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde kentin üzerini toz kaplaması da görüntülere yansıdı.

Ekiplerin, aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sayesinde bazı mahallelerde enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı gözlendi.

"Geçmişte de büyük yıkım yaşanmış"

Antakya'da 27 yıllık esnaf Ali Gazi, AA muhabirine, iş yerinin bulunduğu bölgede en büyük yıkımı Hatay merkezli depremlerde yaşadıklarını söyledi.

Büyük felaket olduğunu vurgulayan Gazi, "Bu bölge eskiden yaşanan depremlerde de harap olmuş onun için ismi Haraparası kalmış. Yine burada çok büyük yıkım yaşandı. Çok eski yapılar, tarihi eserler vardı, hepsi yıkıldı." ifadesini kullandı.

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