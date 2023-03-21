Dolar
19.03
Euro
20.52
Altın
1,940.06
ETH/USDT
1,792.40
BTC/USDT
28,105.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı.

İbrahim Erikan  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy: Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitecek
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
Yeniden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye talepleri reddedildi

Benzer haberler

Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor

Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor

Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı

Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için çadır klinikte gönüllü hizmet veriyor

Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için çadır klinikte gönüllü hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet