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Hatay'da yıkılan binanın kontrol elemanından "yapıyı hiç denetlemedim" savunması

10 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan yapı denetim firmasında görevli kontrol elemanı, binayı hiç denetlemediğini, beton döküm tutanağındaki imzanın kendisininkine benzetildiğini iddia etti.

Lale Köklü Karagöz  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Hatay'da yıkılan binanın kontrol elemanından "yapıyı hiç denetlemedim" savunması

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki apartmanın, Kahramanmaraş merkezli afette yıkılması ve 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile aynı firmanın kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C'nin ifadelerine ulaşıldı.

C.C, ifadesinde, firmada çalıştığını ancak sorumluluk sahasının Erzin ve Dörtyol ilçesi olduğunu öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.C, "Apartmanı yapımından bitim aşamasına kadar hiçbir zaman denetlemedim. Binanın yapıldığı yıllarda Erzin'de doğal gaz kombine çevrim santrali inşaatında görevliydim. Bu binanın yapımından sorumlu olduğumu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

C.C, beton döküm tutanağındaki imzasına ilişkin ise "Hiçbir zaman yapımını kontrol etmediğim binaya ilişkin evraklara imza atmadım. İnşaata ait beton döküm tutanağındaki imzanın, bana ait olup olmadığı sorulduğunda imzanın benzediğini söyledim ancak bu binayı hiçbir zaman denetlemedim. Başka evraklarda imzam var mı yok mu bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Zanlının avukatı da müvekkilinin, inşaatta sorumluluk üstlenmediğini, tutanaktaki imzanın da ona ait olmadığını ileri sürdü.

Proje denetçisi İ.A. da kusurunun olmadığını öne sürerek, "Binanın yapımında ne gibi eksiklikler olduğu hususunda hiçbir görev, yetki ve sorumluluğum yoktur." iddiasında bulundu.

Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.C. ve İ.A, 10 Ekim'de tutuklanmıştı.

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