Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.

Ufuk Ertop   | 04.03.2023
Hatay'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürdü Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Hatay

Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Meydan ve Cumhuriyet mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırıldı.

Ekipler, bir yandan da enkazlar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı cadde ve sokakları açmaya çalıştı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanlarda görevli arazöz ve itfaiye ekipleri de yığınların olduğu alanlara su sıkarak toz kalkmasını önlemek için çaba harcadı. Enkaz kaldırma işlemine polis ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

Cumhuriyet Mahallesi 3. İpek Sokak'ta da bir aile de yıkılan apartmanın enkazından çıkan eşyalarını toplamaya çalıştı.

Kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Hatay Valiliği: AFAD tarafından içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur
Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre kala durdu
Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı

Benzer haberler

Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor

Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor

Depremden sonra omzuna konan papağan arkadaşı oldu

Hatay Valiliği: AFAD tarafından içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur

Depremde vatandaşların içeriye sığınması restoranın güvenlik kameralarına yansıdı

Depremde vatandaşların içeriye sığınması restoranın güvenlik kameralarına yansıdı
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet