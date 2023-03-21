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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentte yardım ekipleri, çadırlara yazdıkları notlarla afetzedelere moral aşılıyor.

Yalçın Çelen, Bekir Bektaş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda depremzede, AFAD tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gelerek arama kurtarma, gıda, çadır kurulumu ya da malzeme taşınması gibi işlerde görev alan yardım ekiplerinin çadır kentlerde yer alan çadırların üzerine yazdıkları umudu yansıtan notlar dikkati çekiyor.

Buradaki bazı çadırların üzerine "Gücümüz, sevgimiz, bağımız bizi bir arada tutmaya yeter", "Güzel günler de göreceğiz", "Daha güzel günlerde yine geleceğiz Hatay", "Hatay için değil, hayat için geldik" gibi sözler yazan yardım ekipleri, depremzedelere moral veriyor.

"Çadırdaki yazılar bizi duygulandırıyor"

Çadır kentte kalan depremzede Cuma Özel, AA muhabirine, yazılan notların kendisini çok etkilediğini belirterek, bir çadırda "Antakya seni terk etmem" yazısını gördüğünde çok duygulandığını söyledi.

Depremin ardından devletin ve milletin ele ele vererek Hatay'a her türlü yardımı yaptığını dile getiren Özel, yardım elini uzatanlara teşekkür ederek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Depremzede Dilek Aslan da depremde Samandağ'daki evlerinin yıkıldığını dile getirdi.

Çadırda yaşamakta başta çok zorlandığını ancak zamanla alıştığını anlatan Aslan, farklı insanlar tanıyıp komşular edindiklerini ifade etti.

Çadırlardaki yazıların birçok insan gibi kendisini de duygulandırdığını dile getiren Aslan, "Çadırların üzerinde bizi mutlu eden, moral veren güzel yazılar var. Yardıma gelen, giderken tekrar gelmek umuduyla yazanların yazdıkları mutlu ediyor." diye konuştu.

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