Dolar
19.93
Euro
21.39
Altın
1,962.02
ETH/USDT
1,787.40
BTC/USDT
26,246.00
BIST 100
4,461.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik Fabrikasını ziyaretinde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Depremlerden etkilenen Hatay'da işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan 67 esnaf, yapımı tamamlanan çelik konstrüksiyonlu geçici iş yerlerine kavuştu.

Erdal Türkoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki Depremlerden etkilenen Antakya ilçesinde, depremzede esnaf için Üçgedik Mahallesi'nde Emlak Konut GYO tarafından çelik konstrüksiyon olarak yapılan 67 geçici iş yerinde çalışmalar tamamlandı.

Antakya-İskenderun kara yolu üzerinde kurulan ve hak sahiplerinin kura ile belirlendiği geçici iş yerlerinin anahtarını alan esnaf, ekmek teknelerinde müşterilerini ağırlamaya başladı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, AA muhabirine, kent genelinde iş yerleri hasar gören esnaf için yapılan geçici ticaret alanı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Emlak Konut Üçgedik Geçici Ticaret Alanı'nın da yapımının tamamlandığını aktaran Kaymak, şöyle devam etti:

"Bu alanlar, kalıcı iş yerleri yapılana kadar esnafımız için umut, moral olacak. Birçok esnafımız müşterileriyle tekrar temas kurabilecek. Şehrin canlanması açısından bunu çok önemsiyoruz. Bu iş yerlerinin oluşmasında emeği olan valiliklerimize, AFAD'a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İş yerlerinin esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kırtasiye ürünleri üzerine faaliyet gösteren Esra Barutçu Yüksel, uzun süre sonra yeniden işbaşı yaptıklarını söyledi.

Geçici iş yerine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını aktaran Yüksel, "Çok güzel iş yerleri yapılmış, valimize, devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte eski iş yerlerimize de döneceğimiz günleri de görürüz." diye konuştu.

İş yerini teslim alan harita ve kadastro mühendisi Tuban Öztürk, çok güzel bir çarşıya kavuştuklarını belirterek, emeği geçelere teşekkür etti.

Terzi Ahmet Kılıç, 6 Şubat'tan bu yana çalışamadığını ifade ederek, "Sağ olsun devletimiz bize bu iş yerlerini verdi. Burası artık yeni iş yerimiz. Tüm müşterilerimizi buraya bekleriz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı
Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Benzer haberler

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam başladı

Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Konya Büyükşehir Belediyesi depremin etkilediği Hatay'da meslek edindirme kursu açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi depremin etkilediği Hatay'da meslek edindirme kursu açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet