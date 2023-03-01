Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Hatay'da tedavi gören bir kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Adana'ya götürüldü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.