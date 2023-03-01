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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi

Hatay'da tedavi gören bir kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Adana'ya götürüldü.

İsa Toprak   | 01.03.2023
Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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