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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz, İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde yaptırdığı 2 bin 23 konteynere afetzedeler yerleşti.

Ali Kemal Zerenli  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Hatay

Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde ve AFAD koordinatörlüğünde, geçici barınma alanlarına 2 bin 23 konteyner kuruldu.

Kentin 4 ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan bu konteynerlere yerleştirildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde kurulan 300 konteynerlik Arsuz-Bodrum Kardeşliği Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti, konteynerlere yerleşen vatandaşlarla buluştu.

Turan, burada AA muhabirine, konteynerlerin iklim koşullarına uygun şekilde hazırlandığını söyledi.

TDV olarak deprem bölgesinin tamamında yaklaşık 4 bin konteyner yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Hatay'da hazırlanan 2 bin 23 konteyneri vatandaşın kullanımına sunduk. İnşallah çok kısa zamanda ayağa kalkacağız, eskisinden çok daha iyi olacağız. Depremden çok zarar gören yerler neresiyse depremin ilk gününden bugüne kadar biz hep bu bölgede olduk. Biz bu devletin emrinde ve milletin hizmetinde olan bir kuruluşuz. Milletimizle büyüdük, milletimizle var olduk. Çalışmaları yerinde görelim ve insanımızın ihtiyaçlarını tespit edelim diye bölgedeyiz."

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da merkeze konteyner temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

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