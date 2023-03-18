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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesinde 68 doğum gerçekleşti.

Abdullah Doğan  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Hatay

Sahra hastanesine Zonguldak'tan görevlendirilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Doğa Nur Mutlu Oruç, AA muhabirine, ilgili bölümde 8 doktorla görev yaptıklarını söyledi.

Hastanede vardiyalı hizmet verdiklerini anlatan Oruç, kadın doğum servisinde kalabalık bir ekibin görev yaptığını dile getirdi.

Oruç, yoğunluğu azaltamaya ve birbirlerine destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada çalışmak çok farklı. Çadırlarda kalıyoruz, burada hasta bakıyoruz. Sahra hastanesini haberlerde görmüştük ama şu an onun içinde çalışıyor olmak değişik geliyor. Bazı kaygılarımız oldu ama şu anda bir sıkıntımız yok. Çabuk adapte olduk." diye konuştu.

Günde 100 hasta tedavi oluyor

Polikliniğin yoğun olduğunu aktaran Oruç, günlük ortalama 100 hastanın geldiğini söyledi.

Doğum sırasında gelen hastaların çoğunluğunu mümkün olduğunca sevk ettiklerini belirten Oruç, şunları kaydetti:

"Sadece son dakika, sevk edemeyeceğimiz durumlar olduğu zaman doğumları gerçekleştiriyoruz. Genelde kontrolleri olan gebe hastalar geliyor. Deprem olduktan sonra 68 normal doğum gerçekleşti. Dün 06.00'da bir doğum gerçekleştirdim. Bebek ve anne iyiydi. Genelde sıkıntı olmuyor ama yataklı servisimiz olmadığı için bebek ve anne, doğum sonrası yataklı hastanenin olduğu bir servise gitmesi gerektiği için takip amaçlı sevklerini gerçekleştiriyoruz."

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