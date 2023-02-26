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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da, sahipsiz hayvanlar, belediye ya da gönüllü sivil toplum örgütlerince toplanarak sahiplendirilmek üzere farklı illere transfer edilebilecek.

Muzaffer Çağlıyaner   | 26.02.2023
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanan deprem sonrası kent genelinde çok sayıda hayvanın sahipsiz kaldığı ya da sahipleri ile irtibat sağlanamadığı belirtildi.

Bu hayvanların beslenme sıkıntısı yaşamaya başladığının gözlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanların refahının korunması ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ayrıca insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditlerle karşı karşıya kalınmaması için ilimiz Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ayrıca ihtiyaç duyulması halinde gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların, hayvan refahına uygun araç ve ekipmanlarla toplanarak, toplanan sahipsiz hayvanlardan yasaklı ırk olarak tanımlanan hayvanların mutlaka belediye bakımevlerine, diğer hayvanların ise sahiplendirilmesi veya gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay İl Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek şartıyla farklı illere gönderilebilecektir."

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