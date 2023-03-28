Dolar
19.13
Euro
20.75
Altın
1,973.83
ETH/USDT
1,772.70
BTC/USDT
27,287.00
BIST 100
4,811.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'da nöbet görevini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Savaş Güler  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Konya

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin Konevi Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, özellikle Antakya'da çok önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Çok fazla personelin gönüllü olarak orada görev istediğini ifade eden Altay, "Arkadaşlarımıza 'Yeter artık yoruldunuz, sizi diğer arkadaşlarımızla değiştirelim' dediğimizde, bütün arkadaşlarımız görevlerine devam etmek ve orada insanlara yardımcı olmak için kalmak istediklerini söyledi. Bu bizim için çok kıymetli." dedi.

Altay bunun, belediyenin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunun ve Konya'nın yardımlaşma konusunda ne kadar önde bir şehir olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

"Türkiye, Konya'nın bu tür afetlerde görev almak için hazır beklediğini biliyor"

Küresel iklim değişikliğiyle, bu tür zor durumların dünyanın her yerinde yaşanabileceğini söyleyen Altay, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olduğunda artık tüm Türkiye biliyor ki Konya Büyükşehir Belediyesi, güçlü bir şekilde bu tür afetlerde görev almak için hazır bekliyor olacak. Hem kendi şehrimiz için hem de diğer şehirler için hatta diğer ülkeler için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Size verdiğimiz belgelerin bir maddi karşılığı yok ama ömür boyu gururla evlerinizin en güzel köşesine asacağınız, çocuklarınıza hatıralarınızı anlatacağınız bir duyguyu birlikte yaşamış olduk. En zor zamanda görev alma iradesi gösterdiniz ve orada harika bir iş çıkardınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle birlikte çalıştığım için hep büyük bir gurur ve onur duydum. Bu gurur ve onur her geçen gün artıyor."

Konuşmanın ardından deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan New York’ta Türkevi’ne ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı
Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

Benzer haberler

Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak sahipleri belirlendi

Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen hastaları bırakmadı

Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen hastaları bırakmadı

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor
Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet