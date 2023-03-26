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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da kurulan mobil gözlük istasyonu depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'daki depremzedelerin gözlük ihtiyacı mobil istasyondan karşılanıyor.

Yusuf Soykan Bal  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Hatay'da kurulan mobil gözlük istasyonu depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Hatay

Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gönüllü gözlükçüler, Hatay'da hizmet veren mobil gözlük istasyonu kurdu.

Mobil istasyonla belli aralıklarla Hatay'ın birçok ilçesine giden gönüllüler, buralarda ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak gözlüklerini veriyor.

Gözlük dükkanı sahibi Uğur Kızılcalıoğlu, depremde gözlükleri hasar görmüş ya da kaybolmuş kişilerin eski kayıtlarından bakarak aynılarını yaptıklarını söyledi.

Gönüllüler olarak dönüşümlü bir şekilde Hatay'a geldiklerini aktaran Kızılcalıoğlu, kendisinin bir haftadır depremzedelere bu hizmeti sunduğunu belirtti.

Hatay'da ihtiyaç kalmayıncaya kadar hizmet vermek istediklerini anlatan Kızılcalıoğlu, "Burada verdiğimiz gözlük ve camlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Verdiğimiz gözlükler, tedarikçi firmalarımız, Konya ve bağlı bulunan optisyenler tarafından bağış olarak veriliyor. Hiçbir depremzededen ücret alınmıyor." dedi.

Kızılcalıoğlu, kentte bulunan farklı bölgelerdeki konteyner ve çadır kentlerde belli aralıklarla hizmet sunduklarını ve günde yaklaşık 150 kişiye gözlük verdiklerini belirtti.

Gündüz aldıkları siparişleri akşam hazırladıklarını ifade eden Kızılcalıoğlu, vatandaşın tepkisinin de çok olumlu olduğunu anlattı.

Kızılcalıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremden bu yana gözlüksüz idare etmiş olanlar için çok memnuniyet verici oluyor. Bu da bizi ayrıca morallendiriyor. Depremden etkilenen diğer illerde çalışabilen meslektaşlarımız var. Hatay'da hiç olmadığı için buradaki meslektaşlarımız kendi düzenlerini kurana kadar bu hizmeti vermeyi düşünüyoruz."

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