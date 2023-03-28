Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak sahipleri belirlendi
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde esnaf için kurulması planlanan prefabrik işletmelerin hak sahiplerinin belirlendiğini bildirdi.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yapılması planlanan projelerden biri olan "Köy Garajı Prefabrik Esnaf İşletmeleri" için çekiliş gerçekleştirildiği belirtildi.
Belirlenen 72 hak sahibi ve yedek listenin Valilik sitesinde yayımlandığı kaydedilen açıklamada, "Kurada hak kazananların 6 Şubat 2023 öncesi vergi kaydı, esnaf odası veya ticaret odasına kaydının olması zorunludur. Hak kazananların iş yerleri, orta, ağır hasarlı veya yıkık düzeyinde hasarlı olmalıdır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.