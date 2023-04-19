Dolar
19.40
Euro
21.20
Altın
1,973.02
ETH/USDT
1,980.00
BTC/USDT
29,348.00
BIST 100
5,000.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde kent içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsünün, kontrolden çıkıp duvara çarması sonucu 9 kişi yaralandı. - VTR
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da "iyilik fabrikası" gönüllüleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından gelerek afetin yaralarını sarmak için çalışan gönüllüler, günde 5 bin depremzedeye yardım malzemesi ulaştırıyor.

Deniz Açık, Sergen Sezgin  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Hatay'da "iyilik fabrikası" gönüllüleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Hatay

Deprem bölgesinde birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Afet Platformu" gönüllüleri, AFAD koordinasyonunda 3 bin metrekare alana sahip Expo 2021 Hatay Fuar Alanı'nda kurdukları ve "iyilik fabrikası" adını verdikleri depoda "gıda", "giyim", "hijyen" istasyonları oluşturdu.

Bu istasyonlarda tasnif edilen yardım malzemelerinden ihtiyaç listesine göre titizlikle yardım paketleri hazırlayan gönüllüler her gün kırsal, çadır ve konteyner kentlerde barınan 5 bin depremzedeye ulaşıyor.

Depremin ilk günlerinde sayıları 400'ü bulan gönüllüler, şimdilerde 60 kişiye düşmelerinden dolayı zaman zaman yardım faaliyetlerinde zorlanıyor.

"En acil ihtiyacımız gönüllüler"

"Afet Platformu" Hatay İl Temsilcisi ve NEF Vakfı Sosyal Hizmetler Koordinatörü Ercüment Arabacı, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana afetin etkilediği kentlerde insani yardım ve psikososyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hatay'da 3 bin metrekare ve 3 salondan oluşan fuar alanında görev yaptıklarını anlatan Arabacı, şunları aktardı:

"Gıda, içme suyu, bebek bezi, bebek maması, kıyafet gibi temel insani ihtiyaçların hazırlandığı, paketlendiği ve gönüllü araçlarla çadırlarda, konteynerlerde afete tanıklık etmiş kişilere yardım malzemelerinin ulaştırıldığı merkezi bir depodayız. Burası bir 'iyilik merkezi' ve 'iyilik fabrikası' gibi faaliyet gösteriyor. Tamamen gönüllülük sistemiyle hareket ve hizmet ettiğimiz bir depomuz var. Çocuklardan yaşlılara, dezavantajlı gruplara, engelli ya da sağlık sorunu olan bireylere kadar tüm afetzedelere ulaşmak için depremin ilk gününden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Arabacı, depremin üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesine nedeniyle gönüllü sayısında azalma olduğuna dikkati çekti.

Hatay'da yardımların devam ettiğine değinen Arabacı, "Depoda günlük 5 bin kişiye yardım malzemesi ulaştırıyoruz. Şu anda 5 bin kişinin daha yüksek rakamlara ulaşabilmesi için yeni gönüllülere ihtiyacımız var. En acil ihtiyacımız gönüllüler." dedi.

"Gönüllülük sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için her şeyi yapıyoruz"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Durak ise depremin ilk haftalarında depolarında yaklaşık 400 gönüllünün olduğunu ancak sayılarının 60'lara kadar düştüğünü belirtti.

Her hafta İstanbul'dan Hatay'a gönüllüler için araç kaldırdıklarını ifade eden Durak, şöyle konuştu:

"Kurumlar gönüllü desteği vermeye çalışıyor. Gönüllüler dağıtıma çıkabiliyor, kolilerin paketlenmesinde görev alıyor. Gönüllüler olarak buradaki çadırlarda konaklıyoruz. Çalışmalarımız saat 10.00'da başlıyor. İstasyon sistemiyle çalışıyoruz. Gıda, giyim, hijyen istasyonlarımız var. Gönüllülerimiz bu istasyonlarda tasnifleme işlemi yapıyor. Yaptığımız yardımlara ilişkin de Vakfılar Genel Müdürlüğüne raporlama yapıyoruz. Afet Platformunun ya da Toplum Gönülleri Vakfının başvuru sayfası aracılığıyla yapılan kayıtla gönüllü olunabiliyor. Konaklamalarını, günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sağlık sorunlarında hemen müdahale edebiliyoruz. Gönüllülük sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için her şeyi yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
Depremde çöken binayla ilgili "donatılar sağlamdı" savunması bilirkişi raporuyla çelişti
Yeraltı su seviyesindeki düşüşler obrukların oluşum şeklini de değiştiriyor
İBB'nin zemine yerleştirdiği cami figürlü levhalar tepki çekti
Malatya'nın bulanık akan kaynak suyunun bayramdan sonra berraklaşması bekleniyor

Benzer haberler

Depremde çöken binayla ilgili "donatılar sağlamdı" savunması bilirkişi raporuyla çelişti

Depremde çöken binayla ilgili "donatılar sağlamdı" savunması bilirkişi raporuyla çelişti

Malatya'nın bulanık akan kaynak suyunun bayramdan sonra berraklaşması bekleniyor

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı

Kooperatif kurucusu, yıkılan apartmanın yerini dahi bilmediğini savundu

Kooperatif kurucusu, yıkılan apartmanın yerini dahi bilmediğini savundu
Hatay'da "iyilik fabrikası" gönüllüleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Hatay'da "iyilik fabrikası" gönüllüleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet