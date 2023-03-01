Dolar
18.88
Euro
20.15
Altın
1,838.12
ETH/USDT
1,655.00
BTC/USDT
23,652.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 01.03.2023
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ilaç ihtiyacı bakanlığımız tarafından kurulan Sahra Eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları Sahra Eczanemizden, 112 Acil Sağlık ve UMKE Ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok." ifadelerini kullandı.

Enkaz bölgesindeki toza karşı maske dağıtımı

Öte yandan Bakan Koca, enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelin ve çevrede bulunanların tozdan korunması için maske dağıtımına devam ettiklerini belirterek, "Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı." uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Benzer haberler

Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor

ABD'li ilaç firmasından insülin ilaç fiyatlarını yüzde 70 düşürme kararı

Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ilaç hizmeti veriyor

Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu
Depremin vurduğu ilçesini terk etmeyen eczacı, çadırda hizmetini sürdürüyor

Depremin vurduğu ilçesini terk etmeyen eczacı, çadırda hizmetini sürdürüyor
Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor

Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet