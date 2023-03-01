Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ilaç ihtiyacı bakanlığımız tarafından kurulan Sahra Eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları Sahra Eczanemizden, 112 Acil Sağlık ve UMKE Ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok." ifadelerini kullandı.
HATAY’DA İLAÇ İHTİYACI, Bakanlığımız tarafından kurulan Sahra Eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları, Sahra Eczanemizden, 112 Acil Sağlık ve UMKE Ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok. pic.twitter.com/uQ65BJEMR4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2023
Enkaz bölgesindeki toza karşı maske dağıtımı
Öte yandan Bakan Koca, enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelin ve çevrede bulunanların tozdan korunması için maske dağıtımına devam ettiklerini belirterek, "Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı." uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.