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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da görevli AFAD ekipleri askeri uçaklarla İstanbul'a geldi

Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan AFAD personelinin bir kısmı askeri uçakla İstanbul'a döndü.

İbrahim Halil Aktürk   | 23.02.2023
Hatay'da görevli AFAD ekipleri askeri uçaklarla İstanbul'a geldi Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası arama kurtarma faaliyetleri için Hatay'da görevlendirilen 58 AFAD personeli Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 2 askeri kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na inen uçaktaki ekipler, burada görevli AFAD personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

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