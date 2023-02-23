Hatay'da görevli AFAD ekipleri askeri uçaklarla İstanbul'a geldi
Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan AFAD personelinin bir kısmı askeri uçakla İstanbul'a döndü.
İstanbul
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası arama kurtarma faaliyetleri için Hatay'da görevlendirilen 58 AFAD personeli Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 2 askeri kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na inen uçaktaki ekipler, burada görevli AFAD personeli tarafından alkışlarla karşılandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.