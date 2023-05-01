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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da enkazlarda arama kurtarmalara katılan madenciler, depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında görev alan madenciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Mehmet Bayrak  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Hatay'da enkazlarda arama kurtarmalara katılan madenciler, depremzedelerle buluştu Fotoğraf: Mehmet Bayrak - AA

Hatay

Genel Maden İşçileri Sendikası üyesi maden işçileri, Aydın Valiliği Kıl Çadır Kenti'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

İşçiler burada çeşitli hediyeler verdikleri, çikolata ikram ettikleri çocuklarla vakit geçirdi.

Maden işçileri, talepleri üzerine baret ve yeleklerini de çocuklara hediye etti.

İşçilerden Adem Usluoğlu, gazetecilere, depremzedelerin gülümsemesini sağlamak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremde girdikleri enkazların kendileri için zor olmadığını belirten Usluoğlu, "Biz madenciler olarak depremde her bölgede mücadele ettik. Bizler zaten metrelerce yerin altında mücadele eden insanlarız. Bizim için depremde girilen yerler çok önemli değildi ama insanlara uzanan eller çok kıymetliydi." dedi.

"Depremzedelere destek olmak için buraya geldik"

Maden işçilerinden Cüneyt Özfidan da depremin ardından Zonguldak'tan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Depremzedelere destek olmak için Hatay'a geldiklerini aktaran Özfidan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sendikamız önderliğinde buraya geldik. Başta çocuklarımız olmak üzere, burada işçi sınıfına, emekçi sınıfına ve depremzedelere destek olmak için buraya geldik." diye konuştu.

"Madenciler cansiparane mücadele etti"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde büyük çaba verdiklerini söyledi.

Madencilerin talebi üzerine kente ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"Madenci arkadaşlarımızla beraber enkazdan kurtarılan depremzede vatandaşlarımıza moral olmak için buraya geldik. 11 ilde 3 bin 850 madenci arkadaşımızla beraber arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Hatay'da yıkımın daha fazla olması nedeniyle madencilerden 2 bin 200'ü Hatay'da görev aldı. Arkadaşlarımız enkaz altındaki bir cana nefes olabilmek için kendi hayatlarını tehlikeye attılar, cansiparane mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün bu ziyarette gördüğümüz, o günlerden geriye kalan anılar... Madenci arkadaşlarımız da çok mutlular, gözlerinden de okunuyor."

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