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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki evinin çökmesi sonucu 3 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan 62 yaşındaki Selva İbrahimoğlu, ailesiyle Kredi Yurtlar Kurumuna ait Tınastepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Canan Tükelay   | 13.02.2023
Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı

Afyonkarahisar

İbrahimoğlu, konakladıkları yurtta gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde kızıyla enkaz altında 3 saat kaldığını anlattı.

Deprem esnasında yatak odasında olduğunu vurgulayan İbrahimoğlu, "Sahura kalkmıştım. Yemeğimi yiyip yatak odasına gitmiştim. Deprem olunca hemen kızımla masanın altına girdik. Eşim de Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki cezaevinde." dedi.

Enkaz altından oğlu ve torunu tarafından çıkarıldığını ifade eden İbrahimoğlu, şunları söyledi:

"Çok korktuk. Hatay'da kızımla yaşıyorduk. Kızım öğretmen atanmayı bekliyor. Emekli maaşımla geçiniyorduk. Depremde evimiz de yıkıldı. Allah oğlumdan razı olsun. Hemen kızımla beni kurtardı. Bütün aile buraya geldik."

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