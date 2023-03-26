Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları bir mahallede sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları bir mahallede devam ediyor.
Hatay
Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar, Ürgen Paşa Mahallesi'nde sürüyor.
Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.
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