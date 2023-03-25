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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 20 mahallede devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 20 mahallede sürüyor.

Yalçın Çelen  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 20 mahallede devam ediyor Fotoğraf: Yalçın Çelen - AA

Hatay

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.

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