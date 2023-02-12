Hatay'da enkaz altındaki hamile kadın ve kızı depremden 137 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.
Rize
Rize'den bölgeye giden Rize Arama Kurtarma ekibi, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir enkazdan ses geldiğini tespit ederek çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Seslerin geldiği yöne yaşam koridoru açan ekipler, depremden 137 saat sonra hamile bir kadın ile 3 yaşındaki kızını bulunduğu yerden çıkarttı.
Hamile kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin anne ve kızını kurtarmak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.
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