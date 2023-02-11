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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan kişi 136 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiye, 136 saat sonra sağ ulaşıldı.

Şengül Azbay   | 11.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan kişi 136 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Hatay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin 136 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 57 yaşındaki Mehmet Sözer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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