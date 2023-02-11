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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuk 137 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuğa 137 saat sonra sağ ulaşıldı.

Şengül Azbay   | 11.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuk 137 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 6 yaşındaki çocuğu, 137 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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