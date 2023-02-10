Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay
Bölgeye giden Kütahya Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, depremin ardından dördüncü günde Azime ve kızları Nurgül, Damla ve Tuğba Akın ile adının Yusuf olduğu öğrenilen depremzedeyi sağ olarak çıkarmayı başardı.
Kurtarılan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.