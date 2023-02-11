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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğa 132 saat sonra sağ ulaşıldı.

Gökhan Yılmaz   | 11.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler, Hatay'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu 132 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardığı 15 yaşındaki engelli çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğun madencilere bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar, kameraya yansıdı.

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