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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı

Mehmet Bayrak  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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