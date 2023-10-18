Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina kontrollü yıkıldı.
Hatay
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binaların kontrollü yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.