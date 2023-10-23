Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Merkez Ankatya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.
Ekipler, depremde ağır hasar alan Akevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı Ergüvenoğlu 1 Apartmanı'nın çevresinde önlem aldı.
Bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.