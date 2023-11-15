Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı.
Hatay
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Haraparası Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.