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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı.

Mehmet Bayrak  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Haraparası Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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