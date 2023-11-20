Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.