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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı.

Salim Taş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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