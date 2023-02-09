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Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı

Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Uzun   | 09.02.2023
Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği illerden Hatay'da arama kurtarma çalışması yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Saraykent Mahallesi 3011 Sokak'taki bir enkaza arama kurtarma köpeğinin tepki vermesi sonrası bu noktaya odaklandı.

Enkaz üzerinde yapılan dinleme sonrası yürütülen çalışmayla 25 yaşındaki Arif Kuzu'ya ulaşıldı. Kuzu, enkazdan yaklaşık 4 saatlik çaba sonucu saat 15.20'de çıkarıldı.

Genel durumunun iyi olduğu görülen Kuzu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arif Kuzu, ekiplerden enkazın altında olan kardeşi ve annesini de kurtarmalarını istedi.

Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor.

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