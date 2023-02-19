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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı.

Hikmet Faruk Başer   | 19.02.2023
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı

Hatay

Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallerinde zarar gören 80 binanın bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.

Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor.

Ekiplerin çalışmaları sırasında bazı binaların sahipleri de değerli eşyaları için bekliyor.

Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında vefat eden yakının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

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