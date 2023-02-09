Hatay'da depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'dan Hatay'a gelen Çınarcık Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Narlıca Mahallesi 1179. Sokak'taki Bilir Apartmanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki Ayşegül Bilir'i enkazdan sağ çıkardı.
Yaralı kız, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.