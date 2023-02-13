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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden 163 saat sonra 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 163 saat sonra, Hatay'da enkaz altında kalan Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Zehra Melek Çat   | 13.02.2023
Hatay'da depremden 163 saat sonra 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Konya

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa'ya ulaşmayı başardı.

Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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