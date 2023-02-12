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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 29 yaşındaki yaralı kadın, 151 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Ali Ballı   | 12.02.2023
Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

Muğla

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalara devam etti.

Muğla ekibi, Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'nde, depremin 151. saatinde, enkazdan 29 yaşındaki Rabia Kalçın'ı yaralı kurtardı.

Depremzede kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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