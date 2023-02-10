Hatay'da depremden 111 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, 111 saat sonra 30 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Hatay
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Antakya ilçesinin General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Türkmen Başı Caddesi'nde binanın enkazından 30 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadını sağ çıkardı.
Adının Fatma olduğu öğrenilen kadın, 112 Acil Servis personelince hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.