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Ekipler, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor Ekipler Hatay’da Fabrika Sokak’taki çöken binanın enkazından Hülya Bayrak isimli bir kişiyi kurtarmaya çalışıyor
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden 111 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, 111 saat sonra 30 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 10.02.2023
Hatay'da depremden 111 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Antakya ilçesinin General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Türkmen Başı Caddesi'nde binanın enkazından 30 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadını sağ çıkardı.

Adının Fatma olduğu öğrenilen kadın, 112 Acil Servis personelince hastaneye kaldırıldı.

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