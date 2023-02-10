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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden 107 saat sonra 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 107 saat sonra 11 yaşındaki çocuk, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Cem Şan, Güven Kaya   | 10.02.2023
Hatay'da depremden 107 saat sonra 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran UMKE ve Yalova'dan gelen Altınova Afet Gönüllüleri ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak, isminin Muhammed olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğa ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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