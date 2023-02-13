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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.

Gülsem Adam   | 13.02.2023
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı

Antalya

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