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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç, gözaltına alındı

Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçmak isterken İstanbul'da gözaltına alındı.

Zeynep Rakipoğlu   | 02.03.2023
Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç, gözaltına alındı

Istanbul

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