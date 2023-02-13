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Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Serdar Açıl   | 13.02.2023
Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Ankara

Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı. 

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