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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ömer Faruk Cebeci, İbrahim Yozoğlu   | 01.03.2023
Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Hatay

Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Akevler, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırılıyor.

Bölgede görevli arazöz ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle su sıkılarak yapılan enkaz kaldırma işlemine polis ve jandarma ekipleri de eşlik ediyor.

Kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bina sakinleri, istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

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