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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği Defne Apartmanı'na yönelik soruşturmada, binanın zemin etüdünü hazırlayan mühendis S.Ö. tutuklandı.

Lale Köklü Karagöz  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

Hatay

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı'yla ilgili binanın zemin etüdünü hazırlayan kadın mühendis S.Ö. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen S.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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