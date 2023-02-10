Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir askerin şehit olduğu belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı, piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti, 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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