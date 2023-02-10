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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir askerin şehit olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.02.2023
Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede bir askerin şehit olduğu belirlendi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti, 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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